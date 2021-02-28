شكرا لقرائتكم خبر عن أعضاء بمجلس النواب : قانون بوابة العمرة يقضى على السمسرة والسوق السوداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عدد من أعضاء مجلس النواب تأييدهم لمشروع قانون مُقدم من الحكومة، بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة، مؤكدين أن القانون سيقضى على السوق السوداء والسمسرة، ويمنع التلاعب بالمواطنين ويحد من ارتفاع الأسعار ، فيما طالبت النائبة آيات الحداد، بإضافة مناسك الحج إلى مهام البوابة الالكترونية بجانب العمرة.

وأعرب النائب هانى اباظة، عن تأييده لمشروع القانون، لافتا إلى أن القانون يعالج أحد أهم المشاكل التى تؤرق المصريين وسيمنع التلاعب بالمواطن المصرى، فيما أوضحت النائبة سحر البزار، أن مشروع القانون يسمح بمواكبة التطور التكنولوجى فى مجال خدمة المواطن، ويمكن وزارة السياحة من تقديم أفضل خدمة للمواطنين فى مجال العمرة، ويقضى على السوق السوداء ويمنع التكدس فى المطارات.

وأيدت النائبة شيماء محمود نبيه، مشروع القانون، مؤكدة أنه يأتي في ظل توجه القيادة السياسية بالإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، ورقمنة الجهاز الإداري بما يحقق التطور التكنولوجي المنشود فضلا عن حماية البسطاء من السماسرة، وأيد النائب النائب بهاء أبو الحمد ، مشروع القانون قائلا : أمس قام وزيرى الطيران والسياحة بزيارة محافظة الأقصر وتم الاستجابة لكل طلبات نواب المحافظة سواء فى الشيوخ أو النواب ، مضيفا " لو مشينا بنفس المنهج والوزراء نزلوا الشارع مفيش مشكلة هتحصل فى مصر".

وأشارت النائبة مرفت مطر، إلى أن المشروع هام ويتعلق بالنظام الالكترونى للعمرة ويتيح لشركات السياحة والمواطنين الحصول على رحلتهم بكل اطمئنان، وطالبت النائبة أميرة سعد، بتحديد سعر العمرة.











































































































