صور.. العثور على "برص" داخل رئة طفل في المنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية- أحمد الباهي:

أصيب أطباء وحدة العناية المركزة بمستشفى أشمون العام بحالة من الصدمة، عقب خروج "برص" من فم طفل كان يُعاني من ضيق شديد في التنفس ووصل في حالة يُرثى لها وتقرر إيداعه في غرفة العناية المركزة بقسم الأطفال.

طبيب بالمستشفى قال لـ"الخليج 365"، إن الطفل "أ.م.ز"، يبلغ من العمر عامين ونصف، ونتيجة للسعال "الكحة" المستمرة والمُتعالية بشكل مثير للقلق، قرروا عمل أشعة عادية ثم مقطعية، ليتبين وجود كائن حي في الرئة، وأثناء كحة الطفل خرج "برص" من فمه.

من جانبهم، قدم أطباء وحدة العناية المركزة الرعاية الطبية اللازمة وكافة الفحوصات الطبية، حتى استعاد الطفل عافيته وخرج بسلام من المستشفى مع أسرته، مُعلقين: "حالة نادرة لم يشهدها الأطباء من قبل".