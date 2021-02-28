بيل غيتس يحذر من الاستثمار في “بيتكوين”

كتبت أسماء لمنور في الأحد 28 فبراير 2021 01:16 مساءً - منذ 3 ساعات

حذر الملياردير الأمريكي بيل غيتس إلى تجنب الاستثمار في بيتكوين، قائلا: تقلباتها لا تقلق إيلون ماسك لكنها مصدر قلق لأتباعه من صغار المستثمرين.

وساهمت التصريحات المؤيدة لـ”بيتكوين” من جانب الملياردير إيلون ماسك، في تسجيل العملة ارتفاعا صاروخيا مؤخرا.

وقال صاحب شركة مايكروسوفت بيل غيتس موجها كلامه للمستثمرين في بيتكوين: “يجب على أي مستثمر لا يمتلك أموالا بقدر التي يمتلكها ماسك، تجنب الاستثمار في بيتكوين”، وفق مقابلة مع “بلومبرج”.

وأضاف غيتس قائلا: “تقلبات أسعار بيتكوين العشوائية لا تمثل مصدر قلق بالنسبة لأشخاص مثل ماسك الذي يمتلك الكثير من الأموال، بينما ستكون المخاطر مقلقة بالنسبة للآخرين”.

كان غيتس قد أشار في تصريحات سابقة إلى أنه لم يستثمر في الـ”بيتكوين”، لافتا إلى تفضيله الاستثمار في الشركات التي تصنع المنتجات، حسبما ذكرت مجلة “فوربس” الأمريكية.