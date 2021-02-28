أمريكا.. إصابة 3 شرطيين في انفجار عبوة بولاية بكانساس

كتبت أسماء لمنور في الأحد 28 فبراير 2021 01:16 مساءً - منذ 3 ساعات

أعلنت الشرطة الأمريكية بولاية كانساس،الاحد ، عن إصابة ثلاثة من عناصرها، في انفجار داخل مبنى بمدينة ويتشيتا بالولاية.

وقالت الشرطة، في سلسة تغريدات عبر “تويتر”، إن “قوة من الشرطة توجهت لفحص مسكن شاغر في المنطقة”.

وأضافت أنه “بعد دخول المنزل، أصيب 3 ضباط بجروح نتيجة انفجار من عبوة مجهولة”.

وأوضحت أن “الضباط المصابين تم نقلهم إلى المستشفى، وخرج أحدهم بعد تلقيه العلاج اللازم، فيما سيبقى الاثنان الآخران أثناء تلقيهما العلاج”.

ولم يتضح بعد طبيعة الانفجار أو المادة المستخدمة.