ليبيا.. 5 وفيات و880 إصابة جديدة بكورونا

محمد الفلاح - الأحد 28 فبراير 2021

أعلنت السلطات الصحية بليبيا، الأحد، ارتفاع إصابات كورونا بتسجيل 880 حالة، و5 وفيات، وشفاء 748 شخصا، خلال 24 ساعة.



وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 535 إصابة و651 حالة شفاء، فيما لم تشهد أي حالات وفاة.

وأشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 133 ألفا و338 شخصا، بينهم 10 آلاف و919 حالة نشطة، وتوفي 2179 شخصا.

وتشهد ليبيا ارتفاعا ملحوظا في أعداد المصابين بفيروس كورونا منذ بداية شهر سبتمبر/أيلول الماضي، وبلغت أعلى حصيلة للإصابات 1639 يوميًا.

وكانت السلطات الصحية في ليبيا، أعلنت اكتشاف حالات إصابة بالسلالة البريطانية من فيروس كورونا في البلاد، بعد الكشف على عينات عشوائية موجبة للفيروس.

وأشارت إلى أن النوع الجديد الذي ظهر لأول مرة في ليبيا، يتميز بسرعة الانتقال ونشر الإصابة في المجتمع، محذرة من عواقب وخيمة في ظل ما تشهده البلاد من تراخٍ وعدم التزام بتنفيذ التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية.