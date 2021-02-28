وزارة الدفاع الروسية تعلن هبوط إحدى مروحياتها العسكرية في سوريا "اضطراريا"

محمد الفلاح - الأحد 28 فبراير 2021

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأحد، هبوط إحدى مروحياتها العسكرية في سوريا "اضطراريا".



وأكدت "الدفاع الروسية" أن أفراد طاقم الطائرة لا يزالوا على قيد الحياة، بحسب وسائل إعلام روسية.

واستقبت وكالة الأنباء السورية، البيان الروسي، بالتأكيد على سقوط المروحية بين قريتي الريحانية والقاسمية الواقعتين غرب ناحية تل تمر بريف الحسكة الشمالي الغربي.

وأشارت الوكالة الرسمية السورية (سانا) نقلا عن مراسلها إلى أن هناك أنباء عن مصرع الطيار وإصابة آخرين من طاقم الطائرة.