شكرا لقرائتكم خبر عن أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي فيروس كورونا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الأحد 28 فبراير 2021

أصبح وباء "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا المستجد جائحة أثرت على جميع دول العالم وحصدت أرواح ملايين الأشخاص.



وكشفت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي ارتفاع عدد الإصابات إلى 114 مليونا و379 ألفا و919 إصابة، الأحد.

كما ارتفع عدد الوفيات إلى مليونين و537 ألفا و579 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 89 مليونا و931 ألفا و84 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

التقرير آخر إحصائيات فيروس كورونا المستجد حول العالم:

وافقت الحكومة الأمريكية على استخدام لقاح شركة جونسون آند جونسون ذي الجرعة الواحدة في الوقاية من فيروس كورونا لتتيح لملايين من الأمريكيين التحصين ضد الوباء في الأسابيع المقبلة وتفتح المجال أمام موافقة دول أخرى على اللقاح.

وأعلنت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية موافقتها على الاستخدام الطارئ للقاح للبالغين في سن الثامنة عشرة فأكثر، عقب موافقة لجنتها للخبراء الخارجيين عليه بالإجماع، الجمعة.

وقالت جانيت وودكوك القائمة بأعمال مفوض الإدارة في بيان "إن ترخيص هذا اللقاح يوسع مجال توفر اللقاحات التي هي أفضل وسيلة وقاية طبية من (مرض) كوفيد-19، ما يساعدنا على محاربة هذا الوباء الذي أودى بحياة أكثر من نصف مليون فرد في الولايات المتحدة".

وفي التجارب العالمية على اللقاح التي شملت 44 ألف فرد تبين أنه فعال بنسبة 66 % في منع الإصابة المتوسطة والشديدة بفيروس كورونا بعد 4 أسابيع من التطعيم وبنسبة 100% في الحيلولة دون دخول المستشفى والوفاة بالمرض.

وسجلت التجارب عددا محدودا للغاية من الآثار الجانبية الخطيرة كما قدمت بعض الأدلة الأولية بأنه يقلل العدوى الخالية من الأعراض.

ويُتوقع استخدام لقاح جونسون آند جونسون على نطاق واسع في أنحاء العالم نظرا لإمكانية شحنه وتخزينه في المبردات العادية مما يسهل عملية توزيعه مقارنة بلقاحي فايزر-بيونتيك ومويدرنا اللذين يتعين حفظهما في درجة التجمد.

أطلقت تايلاند أول حملة تطعيم ضد مرض "كوفيد-19"، حيث سيكون الوزراء وأفراد الأطقم الصحية والطبية أول من يتلقون اللقاح.

وحصل وزير الصحة ونائب رئيس الوزراء أنوتين تشارنفيراكول على أول جرعة تطعيم من لقاح سينوفاك بيوتيك الصيني في معهد للأمراض المعدية بالقرب من بانكوك.

وحضر رئيس الوزراء برايوث تشان-أوتشا الحدث لكنه لم يحصل على لقاح سينوفاك، حيث أنه يقع خارج المرحلة السنية التي يحصل أصحابها على اللقاح وتتراوح أعمارهم بين 18 و59 عاما. ويبلغ برايوث من العمر 66 عاما.

وسوف تغطي المرحلة الأولى من اللقاح 13 من المقاطعات الأكثر عرضة للخطر،حسبما ذكرت وزارة الصحة.

وسوف يحصل ما جملته 159 شخصا على اللقاح، الأحد، في ساموت ساخون أكثر المقاطعات تضررا بـ"كوفيد-19".

يذكر أن تايلاند أعلنت تسجيل أكثر من 25 ألف حالة إصابة مؤكدة، أغلبها بين العمال المهاجرين في مقاطعة ساموت ساخون، بجانب 83 حالة وفاة.

وحصلت تايلاند على أول 200 ألف جرعة من لقاح سينوفاك من الصين، كما تم استيراد 117 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا على أن تصل في أوائل شهر مارس المقبل.

وسوف تخصص الحكومة ما جملته مليوني جرعة من لقاح سينوفاك بجانب 61 مليون جرعة من أسترازينيكا هذا العام منتجة بواسطة شركة سيام بيوساينس المحلية.

قالت وزارة الصحة البرازيلية إنها سجلت 1386 وفاة بفيروس كورونا و61602 حالة إصابة جديدة خلال 24 ساعة.

ويشهد البلد الواقع في أمريكا الجنوبية موجة ثانية في انتشار العدوى منذ نوفمبر تشرين الثاني، وكان السبت خامس يوم على التوالي تسجل فيه أكثر من 1300 وفاة و60 ألف إصابة.

وسجلت البرازيل إجمالا 10 ملايين و517232 إصابة، و254221 وفاة بالفيروس منذ ظهور الوباء.

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا تسجيل 7890 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و157 وفاة خلال 24 ساعة.

وسجلت ألمانيا إجمالا مليونين و442336 إصابة و70045 وفاة.