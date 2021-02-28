انت الان تتابع خبر تعرف على حالة الطقس للايام الثلاثة المقبلة في ذي قار والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اعلنت دائرة انواء الناصرية، اليوم الاحد، ان حالة الطقس للايام الثلاثة المقبلة ستحافظ على معدلاتها الحالية واجواء ربيعية سائدة في عموم مدن المحافظة.
وقال مدير الدائرة علي طارق للسومرية نيوز، ان "درجات الحرارة العظمى ستتراوح 21-23 درجة والصغرى من 10-13 درجة".
واضاف ان "الرياح اليوم ستكون جنوبية شرقية ومتوقع لها ان تتحول مساء يوم غد الى شمالية غربية معتدلة السرعة
واضاف ان "الرياح اليوم ستكون جنوبية شرقية ومتوقع لها ان تتحول مساء يوم غد الى شمالية غربية معتدلة السرعة