تعرف على حالة الطقس للايام الثلاثة المقبلة في ذي قار

واضاف ان "الرياح اليوم ستكون جنوبية شرقية ومتوقع لها ان تتحول مساء يوم غد الى شمالية غربية معتدلة السرعة

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت دائرة انواء الناصرية، اليوم الاحد، ان حالة الطقس للايام الثلاثة المقبلة ستحافظ على معدلاتها الحالية واجواء ربيعية سائدة في عموم مدن المحافظة.

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محمد يوسف

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