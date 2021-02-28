انت الان تتابع خبر الصحة: اطلاق تمويل رواتب الاطباء المقيمين والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، إطلاق تمويل رواتب الأطباء المقيمين اعتباراً من يوم غد الاثنين.
الوزارة قالت في بيان تلقته الخليج 365، أن "وزارة المالية دائرة المحاسبة ستباشر بإطلاق تمويل دوائر الصحة في بغداد والمحافظات لصرف رواتب الأطباء المقيمين اعتباراَ من يوم غد الاثنين الأول من شهر آذار".
وتابع البيان، أن ذلك يأتي بعد "متابعة مباشرة من قبل وزير الصحة والبيئة حسن محمد عباس التميمي استناداً إلى قرار مجلس الوزراء في تمويل رواتب المقيمين الدوريين للفترة من مباشرتهم ولغاية الشهر الحالي".
وتابع البيان، أن ذلك يأتي بعد "متابعة مباشرة من قبل وزير الصحة والبيئة حسن محمد عباس التميمي استناداً إلى قرار مجلس الوزراء في تمويل رواتب المقيمين الدوريين للفترة من مباشرتهم ولغاية الشهر الحالي".