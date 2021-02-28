الصحة: اطلاق تمويل رواتب الاطباء المقيمين

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، إطلاق تمويل رواتب الأطباء المقيمين اعتباراً من يوم غد الاثنين.



الوزارة قالت في بيان تلقته الخليج 365، أن "وزارة المالية دائرة المحاسبة ستباشر بإطلاق تمويل دوائر الصحة في بغداد والمحافظات لصرف رواتب الأطباء المقيمين اعتباراَ من يوم غد الاثنين الأول من شهر آذار".



وتابع البيان، أن ذلك يأتي بعد "متابعة مباشرة من قبل وزير الصحة والبيئة حسن محمد عباس التميمي استناداً إلى قرار مجلس الوزراء في تمويل رواتب المقيمين الدوريين للفترة من مباشرتهم ولغاية الشهر الحالي".