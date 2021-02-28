إدانة أممية لقصف الحوثي منزلا سكنيا بالحديدة اليمنية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أدانت الأمم المتحدة، الأحد، بشدة استهداف مليشيا الحوثي منزلا سكنيا في مدينة الحديدة، غربي اليمن، وسقوط قتلى وجرحى.

وقالت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة في بيان، حصلت"الخليج 365" على نسخة منه، إن انفجارا استهدف منزلا سكنيا في مديرية "الحوك" الواقعة تحت سيطرة الحوثيين وتسبب بسقوط العديد من ضحايا.

ووصف البيان الاستهداف بـ "أعمال العنف الطائشة والتي لا تخرق اتفاق الحديدة وشروط وقف إطلاق النار فحسب ، بل إنها تُسبّب المزيد من البؤس للسكان الذين يعانون بالفعل" في إشارة للاستهداف الحوثي المتعمد للمدنيين.

وفي وقت سابق، فجر الأحد، قال سكان محليون ومصدر حقوقي لـ"الخليج 365"، إن قذيفة مدفعية نوع "هاون" للحوثيين استهدفت منزلا سكنيا يقع في حي "الربصة" شرقي مديرية الحوك جنوبي مدينة الحديدة وأسفرت في حصيلة أولية عن مقتل 5 مدنيين وإصابة 3 آخرين جميعهم من أسرة واحدة.

وبحسب المصادر فقد تدخلت مليشيات الحوثي بعد وقوع المجزرة على الفور وطوقت المنزل وجمعت كافة بقايا المقذوف والتصوير ونقلت جثامين الضحايا إلى المستشفى العسكري.

وأكدت منظمة رصد للحقوق والحريات أن جميع الضحايا الذي سقطوا كانوا إثر "قذيفة هاون سقطت على منزلهم بحي الربصة شرق مديرية الحوك"، ولا صحة لما أوردته وسائل إعلام حوثية من استغلال وتوظيف للجريمة.