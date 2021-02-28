شكرا لقرائتكم خبر عن النائب علاء عابد: الرئيس السيسي تصدر المشهد فى مكافحة الإرهاب واقتلع جذوره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، التهنئة للنائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد بعد اختياره رئيسا للجنة مكافحة الإرهاب والتطرف بالبرلمان العربي.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، وقدم النائب علاء عابد الشكر والتقدير والتحية للرئيس عبدالفتاح السيسى والذى تصدر المشهد فى مكافحة الإرهاب واقتلع جذوره من مصر.

كما قدم الشكر لرئيس المجلس لتقديمه الدعم لاختياره لهذا المنصب الرفيع والتى تتولاه مصر لأول مرة فى تاريخها.

وأشار النائب، إلى أنه سيزور الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوربية، لتوضيح الرؤية الحقيقية عن الإسلام الحنيف وللعمل فى هذا المجال الهام خاصة، وأن مصر دفعت فاتورة كبيرة فى مكافحة الإرهاب والتطرف.

كما قدم عابد التهنئة للنائبة أسماء الجمال ابنه النائب الراحل سعد الجمال، متمنيا لها التوفيق والسداد فى أعمالها البرلمانية خاصة أنها زميلة له بالدائرة الانتخابية.