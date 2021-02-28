شكرا لقرائتكم خبر عن أسماء سعد الجمال تؤدى اليمين الدستورية بمجلس النواب بعد تصعيدها محل والدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأحد، أداء النائبة أسماء سعد الجمال، اليمين الدستورية وذلك بعد إعلان المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، تصعيدها محل المقعد البرلمانى للنائب المرحوم سعد الجمال، والذى وافته المنيه فى وقت سابق من الشهر الجارى.

وجاء اليمين الدستورية وفقا للمادة (114) من الدستور كالاتى: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

وقال المستشار حنفى جبالى، أن تصعيد "اسماء الجمال"، يأتى فى ضوء الكتاب الوارد إلى المجلس من القائم بأعمال الهيئة الوطنية للانتخابات والتى يخطر فيها باسم المرشح الاحتياطى يحل محل النائب المرحوم سعد الجمال عن القائمة الوطنية قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، وفى ضوء المادة (25) من قانون مجلس النواب التى حددت الوضع القانونى لحاله خلو مقعد القائمة.

وتمنى رئيس مجلس النواب، التوفيق والسداد للنائبة البرلمانية فى أعقاب أدائها اليمين الدستورية.

ويشار إلى أن المادة 25 أقرت أنه حال خلو منصب أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر، ويجب شغل المقعد خلال 60 يوم على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس النواب خلو المكان وتكون مدة العضو الجديد استكمالًا لمده عضوية سلفه.