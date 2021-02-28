شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب يحيل قانون الأحوال الشخصية للجنة مشتركة من التشريعية والتضامن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحال المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشان الأحوال الشخصية إلى لجنة مشتركة من لجنتى الشئون الدستورية والتضامن.

كما أحال مشروع قانون مقدم من النائب أحمد رشاد الشريف، بإرجاء العمل بقانون تنظيم الشهر العقارى، وتعديل قانون الضريبة على الدخل إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون التشريعية ومكتب لجنة الخطة.

وأحال أيضًا مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الأحكام الخاصة بالقطن إلى لجنة مشتركة من لجنة الصناعة ومكتب لجنة الزراعة، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد.