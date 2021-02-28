شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب يطالب أعضاء المجلس الالتزام بـ"الكمامة" والتباعد لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية فى مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، قائلًا : "لطالما اعيد التنويه عليكم بشأن الإجراءات الاحترازية، عفاكم الله من شر هذا الوباء".

وفى هذا السياق، شدد جبالى، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأحد، بضرورة الالتزام بارتداء الكمامة داخل القاعة الرئيسية للمجلس فضلا عن الحفاظ على التباعد الاجتماعي.

وشهدت الجلسة، الموافقة على إحالة النواب، على تفويض هيئة مكتب المجلس فى تحديد موعد مناقشة 7 طلبات مناقشة عامة مقدمة من أعضاء المجلس، مع مراعاة ضم الطلبات المرتبطة لتكون مناقشتها معا فى موعد واحد.

وتشمل طلبات المناقشة العامة، طلب مقدم من النائبة هالة أبو السعد وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن الحد من الزيادة السكانية لما لها من أثر سلبى على المجتمع والاقتصاد، طلب مقدم من النائبة فاطمة سليم وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن مكافحة أعمال القرصنة الفنية وحماية حقوق الملكية الفكرية، طلب مقدم من النائب محمود عصام موسى وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن توفير الرعاية الصحية والاجتماعية والمادية للصيادين، طلب مقدم من النائب عبد الحميد دمرداش وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن وضع استراتيجية ذات أطر تشريعية وإجرائية متكاملة للحد من الزيادة السكانية.

كما تشمل الطلبات، طلب مقدم من النائبة سحر العشرى وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن سبل مشاركة المجتمع المدنى فى المشروع القومى لتنمية وتطوير القرى، وطلب مقدم من النائب فتحى قنديل وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن زيادة سعر توريد طن قصب السكر فى ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج، وكذا طلب مقدم من النائب طلعت عبد القوى وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن الحد من الزيادة السكانية.