شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب: تأجيل مناقشة أزمة تصريحات تامر أمين احتراما للفصل بين السلطات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب: "ورد لى عدد من البيانات العاجلة تتعلق بالتصريحات التى صدرت عن الإعلامى تامر أمين، ونظرا لأن الموضوع قد أصبح منظورا أمام القضاء، الأمر الذى نرى عدم الإدلاء ببيانات حتى صدور حكم فيه".

وأضاف "جبالى" خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم: "المجلس يؤكد احترامه الكامل لجميع إخواننا فى صعيد وريف مصر برجاله وسيداته واطفاله مضيفا المواطن المصرى فى جميع ربوع مصر يحمل الجزء الأعظم من تراثنا الفرعونى المصرى الذى نتميز به بين دول العالم وهو منبع ذاخر بعبقريات وزعامات كانت وما زالت نشعر بصدى اثارها جميعا".

وتابع جبالى قائلا: "من مبدأ الفصل بين السلطات لا يجوز لمجلس النواب التعرض لمسالة معروضة أمام القضاء باعتباره السلطة القضائية"، وعندما ابدى بعض النواب اعتراضهم على تأجيل البيانات العاجلة علق رئيس مجلس النواب قائلا: "القضاء سيقول كلمته وأنا اعلم مدى الأثر الذى تركه هذا الموضوع فى قلوبنا جميعا لكن هناك مبدأ أعلى هو مبدأ الفصل بين السلطات فالموضوع مطروح أمام السلطة القضائية ونحن سلطة تشريعية نحترم قضائنا ونننظر كلمته".