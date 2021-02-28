شكرا لقرائتكم خبر عن تشريد 300 أسرة بسبب الفيضانات في تنزانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مسؤول إن ما لا يقل عن 300 أسرة في بلدية بوكوبا شمال غرب تنزانيا في منطقة كاجيرا أصبحت بلا مأوى بعد أن غمرت المياه منازلهم بسبب الفيضانات الناجمة عن الأمطار المستمرة.

وقال ريتشارد جاسبر ، مستشار جناح ميمبيني في البلدية ، أمس السبت ، إن الناس تشردوا في أعقاب الفيضانات ، مضيفًا "إننا ننتظر إمدادات الإغاثة من الحكومة المركزية".

وقال جاسبر: "لم تكتف الفيضانات بغمر المنازل فحسب ، بل دمرت أيضًا البنية التحتية ، بما في ذلك الطرق والجسور داخل بلدية بوكوبا".