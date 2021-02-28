شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 5 بالغاز السام داخل مصنع كيماويات بالصين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي خمسة أشخاص حتفهم جراء استنشاقهم غازا ساما، على إثر وقوع حادث انفجار في مجمع للألياف الكيماوية بالصين.

ووفقا لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) فقد وقع الحادث في مدينة جيلين بمقاطعة جيلين بشمال شرقي الصين في وقت متأخر من أمس السبت.

وقالت السلطات المحلية المعنية اليوم الأحد إن ثمانية أشخاص آخرين أُصيبوا جراء الحادث، إلا أن حالتهم الصحية مستقرة ويتلقون العلاجات الطبية المناسبة في المستشفى.