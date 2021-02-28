شكرا لقرائتكم خبر عن تايلاند تبدأ حملة تطعيم ضد كوفيد19 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اطلقت تايلاند اول حملة تطعيم ضد مرض كوفيد19- اليوم الأحد حيث سيكون الوزراء وافراد الأطقم الصحية والطبية أول من يتلقون اللقاح.

وحصل وزير الصحة ونائب رئيس الوزراء انوتين تشارنفيراكول على اول جرعة تطعيم من لقاح سينوفاك بيوتيك الصيني في معهد للامراض المعدية بالقرب من بانكوك.

وجضر رئيس الوزراء برايوث تشان-أوتشا الحدث لكنه لم يحصل على لقاح سينوفاك حيث أنه يقع خارج المرحلة السنية التي يحصل اصحابها على اللقاح وتتراوح اعمارها بين 18 و59 عاما. ويبلغ برايوث من العمر 66عاما.

وسوف تغطي المرحلة الأولى من اللقاح 13 من المقاطعات الاكثر عرضة للخطر،حسبما ذكرت وزارة الصحة. وسوف يحصل ما جملته 159 شخصا على اللقاح اليوم في ساموت ساخون أكثر المقاطعات تضررا بكوفيد.19-