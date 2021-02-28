ذي قار تسجل انخفاضاً واضحاً بأصابات كورونا

واضاف ان "عدد الفحوصات في المحافظة بلغ 549 شخصا مشتبها بإصابتهم بالفيروس"، مضيفا ان "هذه الإصابات توزعت بين اقضية ونواحي المحافظة".

بغداد - ياسين صفوان - سجَّلت محافظة ذي قار، اليوم الاحد، انخفاضاً واضحاً في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا بعد ان سجلت ارتفاعا خلال الايام الماضية.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012