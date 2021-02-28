اخبار العالم

ذي قار تسجل انخفاضاً واضحاً بأصابات كورونا

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر ذي قار تسجل انخفاضاً واضحاً بأصابات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - سجَّلت محافظة ذي قار، اليوم الاحد، انخفاضاً واضحاً في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا بعد ان سجلت ارتفاعا خلال الايام الماضية.
وقال مصدر طبي للسومرية نيوز، ان "نتائج التحليل المختبري أثبتت تسجيل 114 اصابة جديدة بفيروس كورونا في المحافظة خلال الـ24 ساعة الماضية".

واضاف ان "عدد الفحوصات في المحافظة بلغ 549 شخصا مشتبها بإصابتهم بالفيروس"، مضيفا ان "هذه الإصابات توزعت بين اقضية ونواحي المحافظة".

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا