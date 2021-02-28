القبض على 36 متهماً بينهم بالارهاب في ميسان

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت مديرية شرطة ميسان، اليوم الاحد، القبض على 36 متهماً بينهم متهمين بالارهاب في المحافظة.

وقالت مديرية الشرطة في بيان، ان "مفارز قسم شرطة حطين وبإشراف مدير القسم، تمكنت من القاء القبض على 36 متهما مطلوبين وفق قضايا جنائية مختلفة من بينهم متهمين وفق قانون مكافحة الارهاب لارتكابهم جريمة اطلاق النار على دور المواطنين ما يعرف (بالدگة العشائرية) واخرين تم اعتقالهم وفق جرائم القتل العمد والايذاء والشروع بالقتل بالاضافة الى متهمين وفق مواد قانونية مختلفة ضمن قاطع المسؤولية".



وأضافت ان "المتهمين تمت احالتهم الى الجهات التحقيقية المختصة لإستكمال الاجراءات القانونية بحقهم".

