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شرطة بابل: القبض على 40 متهما والعثور على 8 عبوات محلية الصنع

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بغداد - ياسين صفوان - اعلنت قيادة شرطة بابل، اليوم الاحد، القبض على 40 متهما والعثور على 8 عبوات محلية الصنع في المحافظة.
القيادة قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز قيادة شرطة بابل نفذت فعاليات أمنية في عموم المحافظة أسفرت عن القبض على (40) متهماً بقضايا جنائية أبرزها الخطف والسرقات فضلاً عن مخالفات قانونية". واضاف البيان ان " قوة مشتركة من قسم شرطة الرافدين ومركز شرطة المشروع وفوج الطوارئ الاول والاستخبارات والأمن الوطني معززة بمفارز مكافحة المتفجرات، تمكنت من العثور على (7) عبوات ناسفة موجهة محلية الصنع وعبوة اخرى بلاستيكية و(20) بطارية وفتيل كورتكس ومجموعة من الاسلاك وجدت مخبأة داخل حفرة تحت كتف أحد المبازل في منطقة العكير شمالي المحافظة".
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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