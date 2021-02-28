انت الان تتابع خبر صحة كردستان توجه تحذيرا بشأن سلالة كورونا المتحورة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - حذرت وزارة الصحة في اقليم كردستان، اليوم الاحد، من ازدياد الاصابات بفيروس كورونا المستجد والسلالة المتحورة في الاقليم.
وقالت الوزارة في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الاصابات بفيروس كورونا المستجد والسلالة المتحورة منه في اقليم كردستان ازدادت الى الضعف مقارنة بالاسبوع المنصرم"
فيما بينت أن "مؤشرات الاصابات بالسلالة الجديدة تعد خطيرة"، داعية الى "الحذر والالتزام بالارشادات الوقائية".
فيما بينت أن "مؤشرات الاصابات بالسلالة الجديدة تعد خطيرة"، داعية الى "الحذر والالتزام بالارشادات الوقائية".