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صحة كردستان توجه تحذيرا بشأن سلالة كورونا المتحورة

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بغداد - ياسين صفوان - حذرت وزارة الصحة في اقليم كردستان، اليوم الاحد، من ازدياد الاصابات بفيروس كورونا المستجد والسلالة المتحورة في الاقليم.
وقالت الوزارة في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الاصابات بفيروس كورونا المستجد والسلالة المتحورة منه في اقليم كردستان ازدادت الى الضعف مقارنة بالاسبوع المنصرم"

فيما بينت أن "مؤشرات الاصابات بالسلالة الجديدة تعد خطيرة"، داعية الى "الحذر والالتزام بالارشادات الوقائية".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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