صحة كردستان توجه تحذيرا بشأن سلالة كورونا المتحورة

وقالت الوزارة في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الاصابات بفيروس كورونا المستجد والسلالة المتحورة منه في اقليم كردستان ازدادت الى الضعف مقارنة بالاسبوع المنصرم"

فيما بينت أن "مؤشرات الاصابات بالسلالة الجديدة تعد خطيرة"، داعية الى "الحذر والالتزام بالارشادات الوقائية".

