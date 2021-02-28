انفجار هائل يهز مقديشو وأنباء عن استهداف مسؤولين حكوميين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أفاد مراسل ”الخليج 365” بوقوع انفجار هائل في العاصمة الصومالية مقديشو وسط أنبا عن استهداف مسؤولين حكوميين.

ووقع الانفجار في حي دار السلام بمديرية ياخشيد، عبر زرع عبوة ناسفة جانب الطريق.

واستهدف الانفجار مسؤولين حكوميين وضباط شرطة من بينهم رئيس المديرية الذي يدعى أحمد عبدالله عريف، وفق إعلام محلي.



وبحسب الأنباء الأولية، نجا رئيس المديرية وضباط الشرطة المرافقين له من محاولة الاستهداف.

وهرعت قوات من الأمن الصومالي إلى موقع التفجير؛ حيث فرضت طوقا أمنيا في محيط الموقع.

ولم ترد أنباء فورا من مسؤولي الأمن عن تفاصيل وقوع ضحايا جراء الهجوم، الذي يعد الثاني من نوعه خلال ساعات قليلة في مقديشو .

ويعد هذا التفجير الثالث الذي يستهدف رئيس مديرية ياخشيد خلال أسابيع قليلة .



ولم تتبن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم لكن أصابع الاتهام تشير إلى ضلوع حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة.