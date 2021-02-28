محكمة تركية تدين مسؤول في شركة طيران وطيارين في محاكمة غصن

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أدانت محكمة تركية مسؤولا تنفيذيا في شركة الطيران التركية (إم.إن.جي) وطيارين آخرين فيما يتصل بدورهم في تهريب رئيس شركة نيسان السابق كارلوس غصن من اليابان أثناء محاولته الفرار إلى لبنان.

وقضت المحكمة بسجنهم أربع سنوات وشهرين بتهم تهريب مهاجر. وبرأت ساحة طيارين آخرين من التهمة ذاتها.

وألقي القبض على غصن، الذي كان يوما ما رائدا في صناعة السيارات العالمية، في اليابان في أواخر عام 2018 ووجهت إليه تهمة عدم الكشف الكامل عمّا يتلقاه من راتب واستخدام أموال الشركة لأغراض شخصية، وهي تهم ينفيها.

وكان الرئيس المقال لتحالف رينو ونيسان وميتسوبيشي ينتظر محاكمته وهو قيد الإقامة الجبرية في اليابان عندما هرب في ديسمبر كانون الأول 2019 عبر اسطنبول إلى بيروت مسقط رأسه.

واحتجزت السلطات التركية مسؤولا تنفيذيا من شركة (إم.إن.جي) التركية للطائرات الخاصة وأربعة طيارين في أوائل يناير كانون الثاني 2020 ووجهت إليهم تهم تهريب مهاجر.

وأُفرج عن المتهمين في يوليو تموز بعد الجلسة الأولى للمحاكمة، ولا يُتوقع أن يعودوا إلى السجن بسبب الفترة التي قضوها فيه.