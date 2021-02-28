شكرا لقرائتكم خبر عن كولومبيا تمدد إغلاق حدودها النهرية والبرية حتى يونيو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بوجوتا - (رويترز)

قالت وكالة الهجرة الكولومبية، السبت، إنها ستبقي حدودها البرية والنهرية مغلقة لمدة ثلاثة أشهر حتى الأول من يونيو/حزيران في إطار إجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا. وقال خوان فرانسيسكو إسبينوزا المدير العام لوكالة الهجرة في بيان: «لا يمكن أن نقلل حذرنا، «كوفيد- 19» لا يميز بين الجنسيات وعلينا اتباع توصيات الجهات الصحية للتغلب على هذه الجائحة معاً». وكان من المتوقع إعادة فتح الحدود في الأول من مارس/آذار. وقالت الوكالة إنه على الرغم من استمرار إغلاق الحدود تشمل الاستثناءات من هذا الإجراء نقل البضائع وحالات الطوارئ الصحية وحالات الطوارئ الأخرى غير المتوقعة.