شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن يرحّب بمنح الضوء الأخضر للقاح جونسون آند جونسون والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - (وكالات)

رحّب الرئيس الأمريكي جو بايدن السبت، بالموافقة على استخدام لقاح ثالث ضدّ كوفيد-19 في الولايات المتحدة، هو لقاح شركة جونسون آند جونسون، لكنّه شدّد في المقابل على ضرورة مواصلة توخّي الحذر في وقتٍ أودت الجائحة بحياة أكثر من 500 ألف شخص في البلاد.

وقال بايدن في بيان: «هذا خبر سارّ لجميع الأمريكيّين، وتطوّر مشجّع في جهودنا لإنهاء الأزمة»، مضيفاً: «لكن لا يمكننا الآن أن نتخلّى عن الحذر، أو أن نعتبر أنّ النصر أمر محتوم».

ووافقت الحكومة الأمريكية السبت على استخدام لقاح شركة جونسون آند جونسون ذي الجرعة الواحدة في الوقاية من فيروس كورونا، لتتيح لملايين من الأمريكيين التحصين ضد الوباء في الأسابيع المقبلة وتفتح المجال أمام موافقة دول أخرى على اللقاح.

وأعلنت إدارة الأغذية والعقاقير موافقتها على الاستخدام الطارئ للقاح للبالغين في سن الثامنة عشرة وما بعدها عقب موافقة لجنتها للخبراء الخارجيين عليه بالإجماع الجمعة. وقالت جانيت وودكوك القائمة بأعمال مفوض الإدارة في بيان: «إن ترخيص هذا اللقاح يوسع مجال توفر اللقاحات التي هي أفضل وسيلة وقاية طبية من مرض كوفيد-19، مما يساعدنا على محاربة هذا الوباء الذي أودى بحياة أكثر من نصف مليون فرد في الولايات المتحدة».

وفي التجارب العالمية على اللقاح التي شملت 44 ألف فرد تبين أنه فعال بنسبة 66 في المئة في منع الإصابة المتوسطة والشديدة بفيروس كورونا بعد أربعة أسابيع من التطعيم وبنسبة 100 في المئة في الحيلولة دون دخول المستشفى والوفاة بالمرض.

ويُتوقع استخدام لقاح جونسون آند جونسون على نطاق واسع في أنحاء العالم نظراً لإمكانية شحنه وتخزينه في المبردات العادية مما يسهل عملية توزيعه مقارنة بلقاحي فايزر-بيونتك ومودرنا اللذين يتعين حفظهما في درجة التجمد.