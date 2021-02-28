شكرا لقرائتكم خبر عن «التحالف» يدمر صاروخاً باليستياً و6 مسيرات حوثية مفخخة أطلقت باتجاه السعودية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي و 6 طائرات دون طيار «مفخخة» أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة العربية السعودية.

وقال العميد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات «تحالف دعم الشرعية في اليمن» في بيان، إن قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء السبت وصباح الأحد من اعتراض وتدمير صاروخ باليستي «واحد» أطلقته الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران اتجاه مدينة الرياض، و6 طائرات دون طيار «مفخخة» اتجاه المملكة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة في المنطقة الجنوبية وكذلك مدينة جازان ومدينة خميس مشيط.

وأضاف العميد المالكي أن الميليشيات الحوثية الإرهابية تتعمد التصعيد العدائي والإرهابي لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات دون طيار«المفخخة».

وأوضح العميد المالكي أن كفاءة قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي والقوات الجوية الملكية السعودية، مكنت من التصدي وإحباط هذه التهديدات برصدها عند إطلاقها من داخل مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية ومن ثم متابعتها وتدميرها.

وأكد العميد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وتتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لوقف هذه الاعتداءات والأعمال الإرهابية والتعامل مع مصادر التهديد، بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.