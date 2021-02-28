شكرا لقرائتكم خبر عن الصين: تراجع حاد في حصة الفحم من استهلاك الطاقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قلصت الصين استهلاكها من الفحم إلى 56.8 في المئة من مزيج استهلاك الطاقة في نهاية 2020، محققة هدفها لنسبة أقل من 58 في المئة، لكن إجمالي استهلاك الفحم واصل الارتفاع وسط إنتاج صناعي قياسي وإنجاز العشرات من محطات الكهرباء العاملة به. ساعد تسارع مشاريع الطاقة المتجددة وتنامي استهلاك الغاز الطبيعي، على الحد من حصة استهلاك الفحم بعد أن كانت حوالي 68 في المئة على مدى العشر سنوات الأخيرة و57.7 في المئة قبل عام، لكن حجم استهلاك الفحم لم ينحسر.

وقال المكتب الوطني للإحصاءات اليوم الأحد، إن استهلاك الفحم في أكبر مستخدم له وأكبر مصدر للغازات المسببة للاحتباس الحراري نما 0.6 في المئة العام الماضي، مواصلاً الارتفاع للعام الرابع على التوالي.

وارتفعت حصة الطاقة «النظيفة» - شاملة الغاز الطبيعي والكهرباء المائية والطاقة النووية وطاقة الرياح - نقطة مئوية واحدة إلى 42.3 في المئة من الاستهلاك، حسبما ذكر المكتب. وزاد استهلاك الطاقة 2.2 في المئة إلى 4.98 مليار طن من مكافئ الفحم العام الماضي، ونما الطلب على النفط الخام 3.3 في المئة وعلى الغاز الطبيعي 3.3 في المئة.

تعهدت الصين بوقف الزيادة في انبعاثات الكربون قبل 2030 وتستهدف مستويات للسيطرة على استهلاك الطاقة، لاسيما حرق الفحم، وتحسين الكفاءة. وتراجع حجم انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لوحدة النمو الاقتصادي الواحدة بنسبة واحد في المئة العام الماضي، وفقاً لما قاله مكتب الإحصاءات في بيان. (رويترز)