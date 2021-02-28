شكرا لقرائتكم خبر عن حمى شطب الوظائف تصل إلى متاجر «كورتي إنجلز» الإسبانية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت سلسلة متاجر «كورتي إنجلز» الإسبانية الشهيرة، والتي تأثرت من زيادة المبيعات عبر الإنترنت، «إعادة هيكلة للشركة» تسعى من خلالها إلى إلغاء ما بين 3 آلاف و3500 وظيفة بشكل طوعي، وفق ما ذكرت مصادر نقابية.

اجتمعت الإدارة مع النقابات السبت لإبلاغها بوجود «فائض في الموظفين يتراوح بين 3500 و3000 شخص في كل من مراكز التسوق والمكاتب»، وفق ما ذكر لوكالة فرانس برس أنطونيو بيريز، أمين عام فيتيكو، وهي إحدى النقابات الأربع الممثلة في «كورتي إنجلز».

وأشار بشكل خاص إلى «زيادة المبيعات عبر الإنترنت». أوضح الممثل النقابي أن الخطة تتعلق بترك العمل بشكل طوعي على المستوى الوطني، حيث تملك الشركة حوالي مئة متجر في إسبانيا، بالإضافة إلى مركزين في البرتغال. وذكرت النقابات في بيان أن «كورتي إنجلز» تهدف من خلال خطة إعادة الهيكلة هذه إلى «استمرار الشركة ومكانتها في سوق متغيرة وإعادة تنظيم عالم التجزئة (المبيعات) ومكانتها الجديدة عقب تأثرها من المبيعات عبر الإنترنت».

تعد المجموعة الإسبانية التي تم تأسيسها عام 1940 في مدريد إحدى الشركات الخاصة الرائدة في البلاد، ويعمل في قسم «مراكز التسوق» وحده 63 ألف موظف، بالإضافة إلى العاملين في قطاع التأمين والسفر. (أ.ف.ب)