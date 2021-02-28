شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الدينية بالنواب تناقش طلب إحاطة بشأن إعادة فتح دورات المياه بالمساجد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناقش لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على جمعة، طلب إحاطة مقدم من النائب محمود أبو الخير، وكيل لجنة الشئون الصحية، بشأن إعادة فتح دورات المياه بالمساجد تجنباً لانتشار فيروس كورونا، كما تناقش طلب إحاطة بشأن سرعة إحلال وتجديد مساجد (سيدى حماد التوني – الفاروقي – الدماريسى – آل رشدان)، وفرش مسجد " العرفاني" بمركز ملوى – بمحافظة المنيا.

وتنظر لجنة الشئون الدينية والأوقاف خلال اجتماعها غدا الإثنين، تقرير اللجنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن "إنشاء صندوق الوقف الخيرى".

فيما تستمع لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، اليوم الأحد، لخطة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بشأن مواجهة وحل مشكلات العمالة المؤقتة، والعمال على حساب الصناديق، وآثار تطبيق القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية، وغيرها من المشكلات التي رصدتها اللجنة.

وتنظر لجنة القوي العاملة خلال اجتماعيها يومي الإثنين والثلاثاء، تقريرها عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.

وتناقش لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، اليوم الأحد، مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين، فيما تستكمل لجنة التعليم والبحث العلمى، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني.