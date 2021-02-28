القوى العاملة: تعيين 1538 شاباً بالغربية بينهم 44 من ذوى القدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة الغربية 1538 شاباً، في منشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 44 من ذوي القدرات الخاصة.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل"، من المسجلين بمكاتب التشغيل، والذين بلغوا 4022 شاباً، كما تم توفير 325 فرصة عمل.

وقال الوزير، إن المديرية استخرجت 1246 ترخيص مزاولة الحرفة، وشهادات قياس مستوى المهارة للعمال المهنيين والحرفيين ، كما قامت بتخريج 25 متدرجا في مجال التدرج المهني، وإلحاقهم بمنشآت القطاع الخاص.

وأوضح فتحي دسوقي مدير المديرية - من خلال تقريره للوزير عن انجازات المديرية خلال يناير الماضي - أن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 990 منشآت (دوري - حملات)، وإعادة التفتيش على 597 منشأة أخري ، وأسفر عن تحرير 209 محضراً، وتلقي 4 شكاوى من خلال بوابة الشكاوي الإلكترونية، تم بحث شكوتين منها ، وتبقى أثنين ما زالت تحت البحث ، فضلاً عن بحث 9 شكاوى أخري قدمت ورقياً.

وأشار مدير المديرية، إلى أنه في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعياً وصحياً، صرفت المديرية 4 منحة مولود بمبلغ 8000 جنيه، ورعاية صحية لـ 7 عمال بمبلغ 1400 جنيه، فضلاً عن صرف منحة المولد النبوي الشريف لـ 1889 عاملاً من المسجلين بالوحدة بإجمالي 944 ألفاً و500 جنيه.

وفي مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 411 منشأة وإعادة التفتيش على 568 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 152 محضراً للسلامة والصحة المهنية، وإعطاء مهلة قانونية لـ 331 منشأة لإزالة المخالفات، وبحث 75 شكوى في نفس المجال، كما تم التفتيش على 547 منشأة أخرى في مجال تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19).