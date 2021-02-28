تراجع البلطي وارتفاع المكرونة.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الأحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو السمك البلطي جنيهًا واحدًا خلال تعاملات اليوم الأحد في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 19 و21 جنيهًا، كما تراجع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات ليتراوح بين 30 و120 جنيهًا.

وارتفع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 5 جنيهات ليتراوح بين 60 و75 جنيهًا، كما ارتفع كيلو الجمبري 10 جنيهات ليتراوح بين 300 جنيه و380 جنيهًا.

وبقى سعر كيلو السمك البوري ثابتا بين 42 و48 جنيهًا، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وتراوح سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيهًا، كما استقر سعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 جنيهًا و110 جنيهات.