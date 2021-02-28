أميركا: مخاوف من موجة جديدة لكورونا وسط انتشار سلالات متحورة

ابوظبي - سيف اليزيد - أعرب مسؤولون اتحاديون في أميركا عن قلقهم من أن التراجع في حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا على المستوى الوطني بدأ بالتسطح مع تزايد أحد السلالات، وهي السلالة التي ظهرت في بريطانيا، في جميع أنحاء البلاد.

وحذر المسؤولون من تخفيف بعض الولايات للقيود المفروضة للوقاية من كوفيد- 19، قائلين إن الأمة لا تزال في وضع محفوف بالمخاطر قد يتحول إلى موجة رابعة قبل تطعيم المزيد من السكان، حسبما أفادت صحيفة "لوس أنجليس تايمز".

وقال كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة أنتوني فاوتشي للصحفيين في بيان صحفي: "نحن في هذا الموقف المحفوف بالمخاطر الذي كنا فيه مباشرة قبل زيادة حالات الإصابة في الخريف، حيث يمكن لأي شيء مقلق أن يتسبب في زيادة أخرى.

وأضاف: لا نريد أن نكون أشخاصاً ينظرون دوماً إلى الجانب المظلم للأمور، لكنك يجب أن نتحلى بالواقعية.