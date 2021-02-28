البرازيل تسجل أكثر من 1300 وفاة بكورونا

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت وزارة الصحة البرازيلية، إنها سجلت 1386 وفاة بفيروس كورونا و61602 حالة إصابة جديدة خلال 24 ساعة.

ويشهد البلد الواقع في أميركا الجنوبية موجة ثانية في انتشار العدوى منذ نوفمبر، وكان السبت خامس يوم على التوالي تسجل فيه أكثر من 1300 وفاة و60 ألف إصابة.

وتسجل البرازيل إجمالاً عشرة ملايين و517232 إصابة، و254221 وفاة بالفيروس منذ ظهور الوباء.