ارتفاع وفيات وإصابات كورونا حول العالم

كتبت أسماء لمنور في الأحد 28 فبراير 2021 10:16 صباحاً - منذ 54 دقيقة

أظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بوباء كورونا ارتفاع عدد الإصابات إلى 114 مليونا و379 ألفا و919 إصابة، الأحد.

كما ارتفع عدد الوفيات إلى مليونين و537 ألفا و579 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 89 مليونا و931 ألفا و84 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

انطلاق التطعيم في تايلاند

أطلقت تايلاند أول حملة تطعيم ضد مرض “كوفيد-19″، حيث سيكون الوزراء وأفراد الأطقم الصحية والطبية أول من يتلقون اللقاح.

وحصل وزير الصحة ونائب رئيس الوزراء أنوتين تشارنفيراكول على أول جرعة تطعيم من لقاح سينوفاك بيوتيك الصيني في معهد للأمراض المعدية بالقرب من بانكوك.

وحضر رئيس الوزراء برايوث تشان-أوتشا الحدث لكنه لم يحصل على لقاح سينوفاك، حيث أنه يقع خارج المرحلة السنية التي يحصل أصحابها على اللقاح وتتراوح أعمارهم بين 18 و59 عاما. ويبلغ برايوث من العمر 66 عاما.

وسوف تغطي المرحلة الأولى من اللقاح 13 من المقاطعات الأكثر عرضة للخطر،حسبما ذكرت وزارة الصحة.

1300 وفاة في البرازيل

قالت وزارة الصحة البرازيلية إنها سجلت 1386 وفاة بفيروس كورونا و61602 حالة إصابة جديدة خلال 24 ساعة.

ويشهد البلد الواقع في أمريكا الجنوبية موجة ثانية في انتشار العدوى منذ نوفمبر تشرين الثاني، وكان السبت خامس يوم على التوالي تسجل فيه أكثر من 1300 وفاة و60 ألف إصابة.

وسجلت البرازيل إجمالا 10 ملايين و517232 إصابة، و254221 وفاة بالفيروس منذ ظهور الوباء.

7890 إصابة جديدة في ألمانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا تسجيل 7890 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و157 وفاة خلال 24 ساعة.

وسجلت ألمانيا إجمالا مليونين و442336 إصابة و70045 وفاة.