اليمن.. مقتل 350 حوثياً في معارك مأرب

كتبت أسماء لمنور في الأحد 28 فبراير 2021 10:16 صباحاً - منذ 3 ساعات

قال الجيش اليمني أن المعارك، التي خاضها ضد ميليشيات الحوثي خلال الساعت الماضية، أسفرت عن مقتل 350 عنصراً حوثياً، لافتاً إلى أن كتائبه تمكنت أيضاً من أسر وجرح عشرات العناصر في المعارك الدئرة حالياً بمحيط مدينة مأرب.

يشار إلى أن الميليشيات الحوثية، قد بدأت الأسبوع الماضي، هجوماً كبيراً ضد مدينة مأرب، وسط دعوات أممية ودولية لوقف الهجوم، لا سيما وأنه طال مناطق مدنية وتجمعات سكنية، مطلقةً تحذيرات حول سوء الأوضاع الإنسانية هناك.

في السياق ذاته، أكد الجيش اليمني، أن كتائبه خاضت معارك ضد الميليشيات مسنودة بطيران تحالف دعم الشرعية، فيما شدد مصدر عسكري على أن الجيش خاض معارك شرسة ضد الميليشيات في جبهات صرواح والكسارة والمشجح لمدة تجاوز 30 ساعة متواصلة.

تزامناً، شن طيران تحالف دعم الشرعية، سلسلة غارات جوية طالت تجمعات للميليشيا الحوثية، المدعومة من الحرس الثوري الإيراني، في مواقع متفرقة بجبهات صرواح والمشجح والكسارة، ما أدى إلى مقتل عشرات العناصر المسلحة وإصابة آخرين وتدمير آليات ومعدات قتالية تابعة لها.

يشار إلى أن السلطات اليمنية، كشفت عن نزوح أكثر من 1500 أسرة، خلال الأسبوعين الأخيرين، وذلك جراء تصعيد المليشيات الحوثية وقصفها المتواصل للمناطق السكنية، وسط تصاعد القتال في محافظة مأرب شرق البلاد.

الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في اليمن، قالت في تقرير أصدرته اليوم، إنها “وثقت نزوح 1517 أسرة يمنية، مكونة من 12 ألفا و5 أشخاص، خلال الفترة الممتدة بين 6 إلى 21 شباط\ فبراير الجاري.

وبحسب تقرير الوحدة، فإن 90.18 بالمئة من تلك الأسر نزحت من مديرية صرواح، بينما نزح من مديرية بني ضبيان 4.68 بالمئة، ومن مديرية رغوان 5.14 بالمئة.