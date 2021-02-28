زاكورة.. الأستاذة يستقبلون “أمزازي” بالاحتجاجات والأمن يتدخل لتفريق وقفتهم- صور

جدة - عبدالحي حسين - شهدت مدينة زاكورة احتجاجات مساء السبت، أمام مندوبية التعليم، نظمها الأستاذة المتعاقدون، والتنسيق النقابي في قطاع التعليم، تزامناً مع الزيارة، التي قام بها سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.

وحسب مصادر “اليوم 24″، فقد فرقت السلطات الأمنية بالقوة، الوقفة التي نظمت أمام مندوبية التعليم، تزامنا مع إضراب إقليمي شامل عن العمل، دعى له التنسيق النقابي في قطاع التعليم .

وكان التنسيق النقابي ذاته، في مدينة زاكورة، أشار في بيان مشترك، للفدرالية الديمقراطية للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بالإضافة إلى الاتحاد المغربي للشغل، والتوجه الديمقراطي fne، توصل “اليوم24” بنسخة منه، أن “الاحتجاج المذكور يأتي تزامنا مع الزيارة، التي يعتزم وزير التربية الوطنية والتكوين المهني القيام بها إلى زاگورة”.

ودعا المصدر نفسه الوزير إلى الاستجابة الفورية لمطالب كافة الفئات التعليمية، سواء “المقصيين من خارج السلم، أو المفروض عليهم التعاقد، أو الأطر الإدارية المتدربة، بالإضافة إلى المتصرفين التربويين، الزنزانة 10، وحاملي الشهادات، والملحقين التربويين..”، كما جدد “رفضه لكافة المخططات، التي تستهدف المدرسة العمومية، والتضييق على الحريات النقابية..”.