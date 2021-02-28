الرئيس الأمريكي يرحّب بمنح الضوء الأخضر للقاح جونسون أند جونسون

محمد الفلاح - الأحد 28 فبراير 2021

رحّب الرئيس الأميركي جو بايدن السبت بالموافقة على استخدام لقاح ثالث ضدّ كوفيد-19 في الولايات المتحدة، هو لقاح شركة جونسون أند جونسون، لكنّه شدّد في المقابل على ضرورة مواصلة توخّي الحذر في وقتٍ أودت الجائحة بحياة أكثر من 500 ألف شخص في البلاد.



وقال بايدن في بيان "هذا خبر سارّ لجميع الأميركيّين، وتطوّر مشجّع في جهودنا لإنهاء الأزمة"، مضيفاً "لكن لا يمكننا الآن أن نتخلّى عن الحذر، أو أن نعتبر أنّ النصر أمر محتوم".