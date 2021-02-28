انطلاق عملية أمنية عراقية "واسعة" لملاحقة داعش شمال شرق ديالى

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - شرعت قوات الجيش العراقي والحشد الشعبي اليوم الأحد بعملية أمنية واسعة لملاحقة بقايا عناصر تنظيم داعش شمال شرق ديالى.

ونقل موقع "السومرية نيوز" اليوم عن قائد عمليات الحشد في ديالى طالب الموسوي قوله ، إن عملية واسعة النطاق انطلقت في الساعة السادسة من صباح اليوم بإسناد طيران الجيش وبمشاركة كافة المعاونيات والمديريات لهيئة الحشد الشعبي ، مبينا أن "العملية كانت مسبوقة بقصف مدفعي مكثف على أوكار العدو لشل حركته".

وأضاف أن هذه العملية تم تخطيطها وتنفذيها بالتعاون مع قيادة عمليات ديالى والفرقة الخامسة للجيش وهي الآن تجري وفق الخطة المرسومة وعلى محوري ديالى الشرقي ونهر ديالى الغربي شمال ناحية جلولاء وإلى الحدود الفاصلة مع قوات البيشمركة.