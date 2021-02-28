تقرير يوضح مساندة الحكومة الإماراتية الشعب الصومالي في أزماته

محمد الفلاح - الأحد 28 فبراير 2021

كشفت تقارير بأن الإمارات العربية المتحدة تعد الدولة الوحيدة التي ساندت الصومال في جميع الأزمات والمصائب والأحداث التي مر بها الشعب الصومالي.



حيث ساهمت الإمارات في ترميم المدارس والمستشفيات، وتقديم المساعدات، فضلاً عن كفالة نحو 500 يتيم مدى الحياة.

كما أن الإمارات العربية المتحدة تواجدت في جميع الأحداث والأزمات التي أصابت الصومال وتقديمها جميع أنواع المساعدات الإنسانية، تخفيفاً عن الشعب.

إن دولة الإمارات سباقة في تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الصومالي طيلة الحرب الأهلية وخصوصاً مع الأحداث الإرهابية، فالإمارات حاضرة دائماً في الساحة الصومالية، سواءً في أوقات الجفاف أو الأزمات.

أسهمت الإمارات في بناء مصنع السكر، والذي كان الأكبر في شرق أفريقيا، وساعد في تغطية احتياجات الصومال، قبل أن تدمره آلة الحرب التي نشبت في السنوات الأخيرة.

كما ساندت الحكومة الإماراتية ساندت الشعب الصومالي في الظروف الصعبة كافة التي عاناها على مر الزمان ووقوف الدولة، قيادة وشعباً، إلى جانب الصوماليين في الأحداث الأخيرة،