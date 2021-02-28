شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الأردني ينشر قوات خاصة على الحدود لمواجهة التسلل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نشر الجيش الأردني أمس، مجموعة من القوات الخاصة وقوات رد الفعل السريع بإسناد من طائرات سلاح الجو، على الواجهتين الحدوديتين الشمالية والشرقية للبلاد، في إطار خطة أمنية ينفذها للمحافظة على أمن واستقرار الحدود، ومواجهة عمليات التسلل والتهريب.

وتشمل القوات الخاصة ورد الفعل السريع - بحسب بيان للجيش- فرقًا مختصة في الواجبات الأمنية المدربة والمؤهلة والمزودة بالأسلحة والأجهزة والمعدات والآليات اللازمة، إضافةً إلى طائرات من سلاح الجو جاهزة على مدار 24 ساعة لإسناد القوات البرية المنتشرة، وتمكينها من القيام بواجبها على أكمل وجه، لمنع عمليات التسلل والتهريب، ولمواجهة التهديدات والتحديات التي تشهدها دول المنطقة والإقليم