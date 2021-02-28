شكرا لقرائتكم خبر عن لإحتواء كورونا ... «أوكلاند» تبدأ الإغلاق لمدة 7 أيام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت أوكلاند أكبر مدينة نيوزيلاندية عملية الإغلاق الثانية خلال أسبوع اليوم الأحد حيث تحاول السلطات الصحية احتواء موجة من مزيد من حالات العدوى بالسلالة البريطانية لفيروس كورونا المستجد.

وأعلنت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن عملية إغلاق لمدة سبعة أيام لمدينة أوكلاند في ساعة متأخرة من يوم السبت بعد رصد حالة أخرى مجتمعية لكوفيد .19-

وأكدت السلطات الصحية اليوم أن الحالة مرتبطة بسلسلة حالات متواجدة تمتد لـ 13 حالة، ولم يتم تسجيل أي حالات جديدة اليوم.

وقالت أرديرن في مؤتمر صحفي اليوم "كوفيد يقتل البشرن ويجب ألا نفقد رؤيتنا للأسباب التي نتخذ من أجلها هذه الإجراءات -إنها من أجل إنقاذ حياة مواطنينا وسبل عيشنا".