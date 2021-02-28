شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تدين بشدة الهجمات الحوثية الإرهابية على المملكة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أدانت وزارة خارجية مملكة البحرين واستنكرت بشدة قيام ميليشيات الحوثي الإرهابية بإطلاق صاروخ بالستي باتجاه مدينة الرياض ومسيرات مفخخة باتجاه مدينة جازان وخميس مشيط، مؤكدة تضامنها مع السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات تجاه هذه الاعتداءات الإرهابية الغادرة التي تستهدف بشكل متعمد وممنهج المدن والمنشآت المدنية والمدنيين الآمنين في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.
وأشادت بكفاءة ويقظة واحترافية قوات دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض وتدمير الصاروخ البالستي والمسيرات المفخخة، مؤكدة ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته السياسية تجاه هذه الاعتداءات الحوثية الآثمة على أراضي المملكة.