شكرا لقرائتكم خبر عن مصر: 588 إصابة جديدة بكورونا و49 وفاة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة المصرية أمس السبت، إنها سجلت 588 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و49 وفاة وذلك مقابل 601 إصابة و49 وفاة أول أمس.

وقال خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة في بيان: "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت هو 181829 حالة من ضمنهم 140460 حالة تم شفاؤها و10639 حالة وفاة".

كانت مصر قد تسلمت مصر مؤخرا 300 ألف جرعة من لقاح سينوفارم الصيني للوقاية من فيروس كورونا حسبما قالت وزارة الصحة، في ثاني دفعة تتسلمها من الشركة بعد الشحنة الأولى التي شملت 50 ألف جرعة في ديسمبر.