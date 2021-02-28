مقتل 5 مدنيين من أسرة واحدة بهجوم حوثي غربي اليمن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل 5 مدنيين وجرح آخرون جميعهم من أسرة واحدة، فجر الأحد، في هجوم مدفعي متعمد شنه الحوثيون على منزل سكني على تخوم خطوط النار جنوبي مدينة الحديدة، غربي اليمن.

ولفقت مليشيات الحوثي الإرهابية المجزرة البشعة لطيران التحالف العربي والذي كان قد أوقف بالفعل تنفيذ أي غارات جوية في محافظة الحديدة منذ 18 ديسمبر/كانون الأول 2018 التزاما بقرار وقف إطلاق النار بموجب اتفاق ستوكهولم المدعوم من الأمم المتحدة.

وقال سكان محليون ومصدر حقوقي لـ"الخليج 365"، إن قذيفة مدفعية من نوع "هاون"، وهي ذات تأثير مميت، بسبب شظاياها المتطايرة، استهدفت منزلا سكنيا يقع في حي "الربصة" شرقي مديرية الحوك جنوبي المدينة المطلة على البحر الأحمر.





وأسفرت القذيفة في حصيلة أولية عن مقتل 5 مدنيين بينهم طفلة وإصابة 3 آخرين جميعهم من أسرة واحدة يقطنون في المنزل الواقع على تخوم نقاط التماس بين مليشيات الحوثي والمقاومة المشتركة.



وبحسب المصادر فقد تدخلت مليشيات الحوثي بعد وقوع المجزرة على الفور وطوقت المنزل وقامت بجمع كل بقايا المقذوف والتصوير ونقل جثامين الضحايا إلى المستشفى العسكري بدلا عن مستشفى الثورة الواقع على بعد كيلو ونصف من الحي السكني.



واتهمت المصادر ـ أحدهم راصد حقوقي بمدينة الحديدةـ مليشيات الحوثي بتدبير الهجوم الدموي كجزء من سلسلة هجمات ارتكبتها بشكل مماثل خلال السنوات الماضية في مسعى لجذب الأنظار للحديدة والمتاجرة بدماء الضحايا.

ونشرت مليشيات الحوثي تسجيلا وصورا صادمة للضحايا دون إظهار أي بقايا لشظايا المقذوف أو مكان سقوط الصاروخ المزعوم، وذهبت لادعاء أن "طائرة تجسسية" تابعة للتحالف هي من نفذت القصف.

ونفى رئيس منظمة رصد للحقوق والحريات مجاهد القب، ما أوردته وسائل إعلام مليشيا الحوثي من تلفيق وروايات لسقوط الضحايا.

وأكد الحقوقي في منشور على حسابه في "فيسبوك" أن جميع الضحايا الذي سقطوا كانوا إثر "قذيفة هاون سقطت على منزلهم بحي الربصة شرق مديرية الحوك"، ولا صحة لما أوردته وسائل إعلام حوثية والحساب الناطق بإسم الجماعة على موقع "تليجرام".

واختتم رئيس منظمة رصد للحقوق والحريات بالقول: "الحوثيون كانوا أول من وصل للمنزل وجمعوا بقايا المقذوف ومن ثم تم نقل الضحايا إلى المستشفى العسكري".

يشار إلى أن المليشيات الحوثية قصفت في يناير/كانون الثاني الماضي صالة "أفراح" في حي المطار المجاور لحي الربصة جنوبي مدينة الحديدة ما أسفر عن سقوط العديد من القتلى والجرحى.