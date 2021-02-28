شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة عن تنسيقية الأحزاب: المناطق الحدودية جزء من أمننا القومي ويجب تنميتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "زيارة..فدراسة..فإحاطة وتنفيذ"، شعار رفعته الدكتورة غادة على عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فى تعاملها مع مطالب الأهالى بالمناطق الحدودية، مؤكدة أن المناطق الحدودية جزء حيوي من أمننا القومي وعلينا التفكير في حلول غير نمطية لتنميتها دون الإثقال بأعباء مالية جديدة على الدولة.

وتقدمت النائبة غادة على بعد زيارة للواحات البحرية مرتين في أسبوع واحد بخطاب للسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج لضم الواحات البحرية ضمن مبادرة مصر تستطيع بالصناعة ودعوة المستثمرين المصريين بالخارج للتصنيع عالى الجودة والترويج لتمور الواحات بالخارج .

ووجهت غادة على الشكر للوزيرة نبيلة مكرم التي لا تكل ولا تمل من تبني الأفكار الملهمة لتنمية الدولة المصرية بالداخل بأيدى أبنائها المصريين في الخارج ، و لسرعة الموافقة وترتيب زيارات ميدانية لأرض الواحات البحرية مع المستثمرين المصرين بالخارج .

واختتمت الدكتورة غادة على عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين :"وفيما يخص ملف صناعة التمور وهي من أهم نقاط القوة لدى الواحات البحرية حيث تنتج 13 نوع من التمور عالي الجودة ويستخرج منها من 30_40 ألف طن سنوياً ولكنها مهملة منذ عقود، وتنفيذاً لحلم أهالي الواحات البحرية وقد آن الأوان للتفكير خارج الصندوق لوضع المدينة في نطاقها الصحيح دون الإثقال بأعباء مالية إضافية للدولة".