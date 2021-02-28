شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة النواب " تناقش 7 طلبات إحاطة حول جائحة كورونا والسلالات المتحورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور أشرف حاتم، اجتماعاتها الأسبوع الجاري، حيث تناقش اليوم الأحد، بيان الحكومة فيما يتعلق بقطاع الصحة، وخلال اجتماعها غدا الاثنين، تناقش عدد من طلبات الإحاطة بشأن مشكلات قطاع الصحة ، وجائحة كورونا والسلالات المتحورة من الفيروس .

وكانت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، طالبت فى وقت سابق بإصدار قانون المسئولية الطبية، وإصدار قانون التراخيص الطبية، وأكدت أنهما سيكونا على أولوياتها الفترة المقبلة.