اليوم.. طلاب 2 ثانوي يؤدون امتحاني "اللغة العربية" و"الجبر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي، اليوم الأحد، امتحان مادتي "اللغة العربية" و"الجبر والتفاضل وحساب المثلثات".

وتعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصف الثاني الثانوي، على فترتين إلكترونيًا في المدرسة بنظام "أوبن بوك"،

بعد أن قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعديل موعد إجراء الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي، بالإضافة إلى تقسيم حضور الطلاب.

وأكدت الوزراة، أنه سيتم تقسيم حضور الطلاب على حسب كل محافظة، بما يضمن تخفيف الأحمال على شبكات الاتصالات.

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