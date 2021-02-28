 منذ أكثر من 25 عاماً.. بصمات الهلال الأحمر الإماراتي الإنسانية واضحة في الصومال

كشف تقرير بأن بصمات الهلال الأحمر الإماراتي الإنسانية واضحة في الصومال منذ أكثر من 25 عاماً.

وتظهر البصمات الإنسانية لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي واضحة في الصومال، من خلال العديد من المشروعات الإغاثية والتنموية التي تم تنفيذها.

وأوضح التقرير أن المساعدات شملت العديد من المشاريع التنموية، وبرامج الإغاثة والمساعدات الإنسانية للمحتاجين.

وتأكيدا على دور الإمارات الإنساني فى الصومال من خلال مؤسسة الهلال الأحمر، فإن الدور الكبير الذي قامت به دولة الإمارات تجاه بلاده عبر تقديم المساعدات الإنسانية الإغاثية والمشروعات التنموية سيسطره التاريخ بأحرف من ذهب.