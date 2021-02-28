زلزال بقوة 7.1 درجات يضرب أكبر مدن ألاسكا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 28 فبراير 2021 07:11 صباحاً - منذ 22 دقيقة

ضرب زلزال متوسط القوة، كان مركزه على مسافة 14.5 كيلومترا شمال غرب انكوراج، أكبر مدن ألاسكا.

وقال مركز الزلازل بألاسكا إن الهزة الأرضية كانت تابعا لزلزال بقوة 7.1 درجات تسبب في دمار واسع في جميع انحاء انكوراج في نوفمبر 2018.

الزلزال الأحدث، الذي بلغت شدته 5.3 درجات، كان مركزه على عمق 42 كيلومترا، ووقع قبل الساعة العاشرة من صباح السبت بالتوقيت المحلي.

ولم ترد تقارير فورية بوقوع أضرار.

وكان زلزال عنيف، قد ضرب ولاية ألاسكا الأمريكية بلغت قوته 6 درجات على مقياس ريختر الشهر الماضي .

وقال مركز أبحاث العلوم الجيولوجية الألماني (جي.إف.زد)؛ إن زلزالاً قوته 6 درجات ضرب جزر «ألوشيان» بولاية ألاسكا الأمريكية .

وأضاف المركز: إن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات؛ من دون ذكر معلومات عن وجود ضحايا؛ أو حجم الأضرار.

وكانت ألاسكا قد شهدت حدوث زلزال عنيف منتصف عام 2020 بلغت قوته 7.8 درجة؛ ما تسبب بإنذار حول إمكانية حصول موجات تسونامي؛ بحسب ما أعلن المعهد الأمريكي لرصد الزلازل آنذاك.